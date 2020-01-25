Жителю Улан-Удэ выплатят 16,5 тысячи рублей за отравление шаурмой

Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск местного жителя к павильону "Хан Денер" за отравление шаурмой, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Горожанин заразился острой кишечной инфекцией еще 25 мая 2018 года. После этого Роспотребнадзор по Бурятии выявил в заведении грубые нарушения санитарного законодательства, которые создают угрозу здоровью посетителей. В результате деятельность павильона приостановили на 90 суток.

Во время рассмотрения гражданского иска ведомство представило заключение в пользу истца. Судья обязал заведение возместить стоимость приобретенной продукции (560 рублей) и компенсировать моральный ущерб в размере 16 тысяч рублей.