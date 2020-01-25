Житель Алтая изнасиловал спящего подростка

Следователи завершили расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Горно-Алтайска, которого обвиняют в изнасиловании подростка, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Потерпевшая 17-летняя студентка проживала с семейной парой. Правоохранители выяснили, что 18 ноября девушка распивала спиртные напитки с хозяевами жилья.
Когда она уснула, мужчина воспользовался беспомощным состоянием гостьи и надругался над ней. После этого она обратилась в полицию.
Действия ранее судимого горожанина квалифицировали как изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
17 летний подросток,пьющий до такого беспамятства,что не чувствует ,когда ее имеют?
не слабо, 15 лет! за убийство меньше дают вроде бы
Это ж как надо было нажраться бедному подростку.
Не бухай в незнакомых местах! (с)