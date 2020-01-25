Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе

Средний размер взяток в Алтайском крае в 2019 году составил 370 тысяч рублей, сообщил начальник регионального ГУ МВД России Андрей Подолян на итоговой годовой коллегии ведомства.

Как сообщает "Алтайская правда", в общей сложности за год в регионе выявили 70 случаев получения взяток. Это менее чем 10% от всех преступлений экономической направленности.

"Органами внутренних дел выявлено более 800 уголовно-наказуемых деяний экономической направленности. Из них каждое второе относится к категории тяжких, особо тяжких. Каждое третье совершенно в крупном и особо крупном размере", – констатировал Подолян.

Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, сколько денег ежегодно воруют из бюджета. Возглавляемое им ведомство оценивает объемы воровства в пределах двух-трех миллиардов рублей в год.

При этом общий объем финансовых нарушений за 2019 год составил примерно 804 млрд рублей. Треть из них, по словам Кудрина, – нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. Еще треть – нарушения процедуры закупок, которые не являются уголовным преступлением.