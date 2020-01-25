Устроивший смертельное ДТП москвич за год получил 650 штрафов

Водитель BMW, устроивший ДТП, в котором погибла пассажирка его автомобиля, в 2019 году не менее 650 раз нарушил ПДД, написал в Facebook начальник столичного ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин.

"За год получено более 650 (!) штрафов. Причем не мелочи, – заявил Евсин. – По всему спектру нарушений – от "выделенки" до превышения более чем на 60 км/ч... Большая часть не оплачена даже".

По его словам, за 10 минут до столкновения, унесшего жизнь девушки, автомобиль с наклейками "отдел по борьбе с тишиной" двигался по автодороге со скоростью около 150 км/ч.

Видеозапись смертельной аварии на Бутырской улице опубликована в Twitter Госавтоинспекции Москвы. На ней видно, как автомобиль на огромной скорости вылетает на встречную полосу, где таранит автомобиль. В результате один человек погиб и двое – пострадали.