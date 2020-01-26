Метелица продолжится в Алтайском крае 26 января

В Алтайском крае в конце недели продолжится метелица, но порывы ветра будут уже не настолько сильными, как днем ранее. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.

26 января в южных и восточных районах ожидают снег и метели. Днем температура воздуха составит от -4°C до -9°C (на северо-западе – до -15°C, в Барнауле – до -8°C). Это значительно холоднее, чем днем ранее. Ночью будет от -10°C до -15°C, а по востоку – до -23°C (в краевой столице – от -12°C до -14°C).

Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Метеорологи ожидают сильную гололедицу и снежные заносы на дорогах, в связи с чем водителям следует быть аккуратными и строго соблюдать ПДД.