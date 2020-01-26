Военную технику привлекли к расчистке дорог к алтайским селам

Военнослужащие Центрального военного округа оказывают помощь Алтайскому краю в борьбе со снежной стихией, сообщает пресс-служба Минобороны. Соответствующее распоряжение отдал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Для расчистки дорог к отрезанным от остального мира сел привлекли бульдозеры на базе артиллерийских тягачей БАТ-2.
Сначала они восстановили транспортное сообщение на 10-километровом подъезде к селу Савинка от населенного пункта Моховское. Это позволило освободить около 500 селян от временной изоляции.
После этого армейский отряд приступил к расчистке 13 км автодороги между селами Боровское и Серебренниково.
Напомним, мощная метель замела дороги к нескольким отдаленным селам. По данным на 25 января, из-за непогоды перекрыли около 30 автодорог.
Комментарии
Вот это я понимаю, машинки.
хоть делом занялись вместо того чтобы друг друга опускать