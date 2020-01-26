Ученые предположили, что раком можно заразиться

Канадские ученые выдвинули гипотезу, что группа неинфекционных заболеваний, в том числе и рак, может передаваться от одного человека к другому, сообщает немецкое издание Focus.de.
Проведя специальное исследование, они предположили, что такие недуги могут быть переданы другим людям через микробиом.
Речь идет о микроорганизмах, обитающих на коже и в органах, которые необходимы для многих жизненно важных функций организма, например, пищеварения или вывода токсинов. В большинстве своем это бактерии, но среди них могут быть грибки и вирусы.
Ученые Канадского института перспективных исследований полагают, что они могут играть существенную роль в передаче таких заболеваний как рак, диабет и даже ожирение.
Стоит отметить, что убедительных доказательств гипотезы исследователям представить не удалось. Их точка зрения остается не принятой Всемирной организацией здравоохранения, которая отрицает возможность заразиться этими заболеваниями.
Комментарии
Нет. Для развития рака нужна особая среда, которая либо передается по наследству, либо возникает по отдельным причинам. И всё ерунда, когда говорят, что рак от плохой пищи или курения. Статистика доказывает обратное.
Хорош уже тупо постить желтые сайтики.
Врачи онкологи тогда бы все болели раком
Один известный западный врач-онколог в результате своих исследований написал, что рак возникает обычно от переизбытка озона в тканях. Клетки тогда начинают мутировать. Сначала доброкачественное, потом онкология.
В принципе, это уже научились лечить у мышей, подменой белка. Но до людей дойдет это примерно лет через пять, не раньше. Такая вот у нас в мире медицина.
То, что рак заразен, давно не новость. Просто-напросто его развитие протекает очень медленно. И от момента заражения до момента выявления порой проходят годы.
Есть западные исследования, которые свидетельствуют, что пересадка даже как бы здоровых органов от умерших людей, имевших опухоль в совершенно другом органе или месте, через несколько лет неизбежно приводила к раковому заболеванию у того, кому была совершена пересадка.
Более того, если донор крови был носителем рака, пусть даже еще не развившегося и не диагносцированного, это неизбежно приводило к возникновению рака у того, кому была перелита кровь.
26.01.2020 09:37
Сергеев
Опять ты чего-то переел.
То, что рак заразен, давно не новость. Просто-напросто его развитие протекает очень медленно. И от момента заражения до момента выявления порой проходят годы
.А пути заражения? Ну кроме пересадки больного органа?
там же написано "заболеваний как рак, диабет и даже ожирение."
Жирдяйством тоже можно заразиться оказывается. Поздоровался и жирным и всё, через год пузо до колен. Жирных баб тоже избегать надо.