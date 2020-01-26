Ученые предположили, что раком можно заразиться

Канадские ученые выдвинули гипотезу, что группа неинфекционных заболеваний, в том числе и рак, может передаваться от одного человека к другому, сообщает немецкое издание Focus.de.

Проведя специальное исследование, они предположили, что такие недуги могут быть переданы другим людям через микробиом.

Речь идет о микроорганизмах, обитающих на коже и в органах, которые необходимы для многих жизненно важных функций организма, например, пищеварения или вывода токсинов. В большинстве своем это бактерии, но среди них могут быть грибки и вирусы.

Ученые Канадского института перспективных исследований полагают, что они могут играть существенную роль в передаче таких заболеваний как рак, диабет и даже ожирение.

Стоит отметить, что убедительных доказательств гипотезы исследователям представить не удалось. Их точка зрения остается не принятой Всемирной организацией здравоохранения, которая отрицает возможность заразиться этими заболеваниями.