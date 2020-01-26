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Ученые предположили, что раком можно заразиться

, ИА "Амител"
Согласно гипотезе, заболевание переходит через микробиом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Канадские ученые выдвинули гипотезу, что группа неинфекционных заболеваний, в том числе и рак, может передаваться от одного человека к другому, сообщает немецкое издание Focus.de.

Проведя специальное исследование, они предположили, что такие недуги могут быть переданы другим людям через микробиом.

Речь идет о микроорганизмах, обитающих на коже и в органах, которые необходимы для многих жизненно важных функций организма, например, пищеварения или вывода токсинов. В большинстве своем это бактерии, но среди них могут быть грибки и вирусы.

Ученые Канадского института перспективных исследований полагают, что они могут играть существенную роль в передаче таких заболеваний как рак, диабет и даже ожирение.

Стоит отметить, что убедительных доказательств гипотезы исследователям представить не удалось. Их точка зрения остается не принятой Всемирной организацией здравоохранения, которая отрицает возможность заразиться этими заболеваниями.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.01.2020 08:30
- гость -

Нет. Для развития рака нужна особая среда, которая либо передается по наследству, либо возникает по отдельным причинам. И всё ерунда, когда говорят, что рак от плохой пищи или курения. Статистика доказывает обратное.
Хорош уже тупо постить желтые сайтики.

26.01.2020 08:42
- гость -

Врачи онкологи тогда бы все болели раком

26.01.2020 08:47
- гость -

Один известный западный врач-онколог в результате своих исследований написал, что рак возникает обычно от переизбытка озона в тканях. Клетки тогда начинают мутировать. Сначала доброкачественное, потом онкология.
В принципе, это уже научились лечить у мышей, подменой белка. Но до людей дойдет это примерно лет через пять, не раньше. Такая вот у нас в мире медицина.

26.01.2020 09:37
Сергеев

То, что рак заразен, давно не новость. Просто-напросто его развитие протекает очень медленно. И от момента заражения до момента выявления порой проходят годы.
Есть западные исследования, которые свидетельствуют, что пересадка даже как бы здоровых органов от умерших людей, имевших опухоль в совершенно другом органе или месте, через несколько лет неизбежно приводила к раковому заболеванию у того, кому была совершена пересадка.
Более того, если донор крови был носителем рака, пусть даже еще не развившегося и не диагносцированного, это неизбежно приводило к возникновению рака у того, кому была перелита кровь.

26.01.2020 09:52
- гость -

26.01.2020 09:37
Сергеев

Опять ты чего-то переел.

26.01.2020 09:57
Пионер

То, что рак заразен, давно не новость. Просто-напросто его развитие протекает очень медленно. И от момента заражения до момента выявления порой проходят годы

.А пути заражения? Ну кроме пересадки больного органа?

26.01.2020 10:07
- гость -

там же написано "заболеваний как рак, диабет и даже ожирение."
Жирдяйством тоже можно заразиться оказывается. Поздоровался и жирным и всё, через год пузо до колен. Жирных баб тоже избегать надо.

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