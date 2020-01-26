Население России уменьшается второй год подряд

Постоянное население России по состоянию на 1 января 2020 года составило 146 миллионов 745,1 тысячи человек, что на 0,02% меньше чем на начало 2018 года, пишет РБК.
Количество населения уменьшилось второй год подряд. В 2018 году произошло сокращение на 99,7 тысячи человек. С 2009 по 2017 год численность населения в России увеличивалась. Теперь Росстат прогнозирует, что она будет уменьшаться до 2026 года.
По мнению специалистов, такая динамика обусловлена рядом причин: снижение естественного прироста населения и низкий миграционный поток (из страны за 2019 год уехало 285,7 тысячи человек, а приехало 222,7 тысячи).
Комментарии
Нет веры в будующее
А разве не этого добивались ?
Результат работы ушедших в отставку деятелей
И что? Технологии нужно развивать. Вон израиль такой крошечный, по сравнению с нами, а техника и технологии какие, никто к ним не сунется.
Анекдот советский вспомнился, где страны хвастались своим вооружением, а китай - а мы будем наступать небольшими полкАми, милионов по пять, по шесть)
26.01.2020 10:11
- гость -
Результат работы текущих деятелей
Ничего страшного. Путин киргизами и узбеками восполнит убыль населения
10:25
- гость -
Причём здесь "деятели"? Убыль населения - естественный процесс для большинства стран мира
26.01.2020 10:54
Чучмек,в цивилизованном мире люди убывают цивилизованно,просто не размножаются.А у нас по варварски валят из страны в Маскву.И непременно в столицу Масквы-Нерезиновск!)
Сейчас рожают дети, рождённые после 1991 года. А тогда мало кто рождался. Я в роддоме одна за весь день рожала. И следующая роженица только через день появилась. Так что неудивительно.
11:03
Во всех странах, которые принято считать "цивилизованными", растет доля городского населения. Наиболее интенсивный рост происходит в мегаполисах. Кстати, в Москве по официальным данным население даже слегка уменьшилось
Мы все умрем........ Потому что не сможем жить так как нам указывают сверху... Невозможно жить при зарплате 12 тыс. При цене на дрова 1500 газ7. 45...свет4.60....
26.01.2020 11:17
В Москве численность населения, по данным Росстата, официально составила на 1 января 2020 года 12,7 млн человек. За год столица «располнела» на 77 тыс. жителей.
И это тоже оф.данные.
Рожали на селе чтобы вести хозяйство. Сегодня все есть. Живут для себя.
До 23-года будет демографическая яма. Объявлено всем, в том числе и для больных журналюг.