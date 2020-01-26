Население России уменьшается второй год подряд

Постоянное население России по состоянию на 1 января 2020 года составило 146 миллионов 745,1 тысячи человек, что на 0,02% меньше чем на начало 2018 года, пишет РБК.

Количество населения уменьшилось второй год подряд. В 2018 году произошло сокращение на 99,7 тысячи человек. С 2009 по 2017 год численность населения в России увеличивалась. Теперь Росстат прогнозирует, что она будет уменьшаться до 2026 года.

По мнению специалистов, такая динамика обусловлена рядом причин: снижение естественного прироста населения и низкий миграционный поток (из страны за 2019 год уехало 285,7 тысячи человек, а приехало 222,7 тысячи).