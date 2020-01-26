Воскресенье, 26 Январь, 12:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,8
€ 68,29
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

Население России уменьшается второй год подряд

, ИА "Амител"
Темпы сокращения снижаются
Фото: Yandex.by

Фото: Yandex.by

Постоянное население России по состоянию на 1 января 2020 года составило 146 миллионов 745,1 тысячи человек, что на 0,02% меньше чем на начало 2018 года, пишет РБК.

Количество населения уменьшилось второй год подряд. В 2018 году произошло сокращение на 99,7 тысячи человек. С 2009 по 2017 год численность населения в России увеличивалась. Теперь Росстат прогнозирует, что она будет уменьшаться до 2026 года.

По мнению специалистов, такая динамика обусловлена рядом причин: снижение естественного прироста населения и низкий миграционный поток (из страны за 2019 год уехало 285,7 тысячи человек, а приехало 222,7 тысячи).

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.01.2020 09:57
- гость -

Нет веры в будующее

26.01.2020 09:59
- гость -

А разве не этого добивались ?

26.01.2020 10:11
- гость -

Результат работы ушедших в отставку деятелей

26.01.2020 10:18
- гость -

И что? Технологии нужно развивать. Вон израиль такой крошечный, по сравнению с нами, а техника и технологии какие, никто к ним не сунется.

26.01.2020 10:21
- гость -

Анекдот советский вспомнился, где страны хвастались своим вооружением, а китай - а мы будем наступать небольшими полкАми, милионов по пять, по шесть)

26.01.2020 10:25
- гость -

26.01.2020 10:11
- гость -
Результат работы текущих деятелей

26.01.2020 10:26
- гость -

Ничего страшного. Путин киргизами и узбеками восполнит убыль населения

26.01.2020 10:54
Чучмек

10:25
- гость -

Причём здесь "деятели"? Убыль населения - естественный процесс для большинства стран мира

26.01.2020 11:03
- гость -

26.01.2020 10:54
Чучмек,в цивилизованном мире люди убывают цивилизованно,просто не размножаются.А у нас по варварски валят из страны в Маскву.И непременно в столицу Масквы-Нерезиновск!)

26.01.2020 11:04
- гость -

Сейчас рожают дети, рождённые после 1991 года. А тогда мало кто рождался. Я в роддоме одна за весь день рожала. И следующая роженица только через день появилась. Так что неудивительно.

26.01.2020 11:17
Чучмек

11:03
Во всех странах, которые принято считать "цивилизованными", растет доля городского населения. Наиболее интенсивный рост происходит в мегаполисах. Кстати, в Москве по официальным данным население даже слегка уменьшилось

26.01.2020 11:20
- гость -

Мы все умрем........ Потому что не сможем жить так как нам указывают сверху... Невозможно жить при зарплате 12 тыс. При цене на дрова 1500 газ7. 45...свет4.60....

26.01.2020 11:25
- гость -

26.01.2020 11:17
В Москве численность населения, по данным Росстата, официально составила на 1 января 2020 года 12,7 млн человек. За год столица «располнела» на 77 тыс. жителей.
И это тоже оф.данные.

26.01.2020 11:40
- гость -

Рожали на селе чтобы вести хозяйство. Сегодня все есть. Живут для себя.

26.01.2020 11:42
- гость -

До 23-года будет демографическая яма. Объявлено всем, в том числе и для больных журналюг.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:47
Два кота погибли при авиаперевозке из Нью-Йорка в Москву 1
11:15
Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста 8
10:46
Более 37 тысяч преступлений было зарегистрировано в Алтайском крае за 2019 год 3
10:15
В Барнауле пройдет второй этап любительского кубка по лыжным гонкам 0
09:41
Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети" 0
09:15
Население России уменьшается второй год подряд 15
08:35
Ученые предположили, что раком можно заразиться 11
07:48
Военную технику привлекли к расчистке дорог к алтайским селам 9
07:40
Подключите обратно, я так больше не могу: можно ли прожить день без интернета 5
07:02
Нотариус в вашем гаджете: когда в России нотариальные услуги будут оказывать онлайн 0
06:46
Детство без интернета и телефонов. Ностальгические фото о беззаботной поре 2
06:33
Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году 1
06:04
Метелица продолжится в Алтайском крае 26 января 5
23:22
Устроивший смертельное ДТП москвич за год получил 650 штрафов 13
22:41
Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе 3
21:42
Троих рыбаков спасли из снежного плена сотрудники МЧС 3
20:21
Житель Алтая изнасиловал спящего подростка 7
19:53
Жителю Улан-Удэ выплатят 16,5 тысячи рублей за отравление шаурмой 1
19:18
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса 17
18:59
Чтобы нам было комфортно. Как работают службы Алтайского края во время шторма
Они готовы не спать сутками ради спокойствия других
18:38
26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки" 4
18:08
Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме 3
17:39
"Счастливой и долгой семейной жизни!": Томенко поздравил алтайского пограничника 0
17:03
Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт 6
16:44
В Кремле прокомментировали информацию об отставке помощника Путина 3
16:18
Дружинники убирают снег в Барнауле 8
15:49
Зараженных новым коронавирусом в России нет 3
15:25
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 40
15:11
Виктор Томенко: "Молодежь должна иметь возможность раскрыть свои способности" 2
14:45
Автомобилистка протаранила две машины на Алтае 1
14:04
Часть Чуйского тракта перекрыли на Алтае 0
14:01
"Будет заниматься медитацией". Владислав Сурков ушел с госслужбы 8
13:38
Не как у всех. Алтайский край признали одним из лучших для авторских туров 3
13:03
В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным 25
12:39
Поставщики "Холидея" просят помощи у сибирского полпреда 4
12:06
Три десятка трасс закрыты на Алтае 5
11:42
Билеты на поезд в Алтайском крае все чаще покупают через интернет 0
11:11
Мощное землетрясение произошло в Турции 0
10:45
Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы  5
10:15
Алтайский депутат пытается оспорить условный срок и миллионный штраф 1
09:48
Ученые объяснили, чем опасно сырое мясо 4
09:21
"АлтайБаскет" обыграл "Зенит-2" 1
08:45
Расшифруй, что написал министр. Тест от amic.ru 2
08:12
Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться 14
07:32
Барыги скупили маски. Барнаульцы, живущие в Китае, о ситуации в стране и коронавирусе 11
07:16
Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора 25
07:01
Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам? 3
06:42
Дети попадают в реанимацию. Чем опасен снюс и как с ним борются в Алтайском крае 2
06:21
Чумачечая зима. Тревожные мемы о коронавирусе в Китае 1
06:09
Безумные лайфхаки студенческой жизни 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.