Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

Кресла наставников в новом сезоне проекта шоу "Голос. Дети" займут — Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе, сообщает "Российская газета".

Баста и Валерий Меладзе ранее уже работали с детьми в рамках проекта, а для Полины Гагариной этот сезон станет дебютным. Кроме того, у Дмитрия Нагиева появится соведущая - Агата Муцениеце.

При подготовке нового сезона были отсмотрены тысячи заявок и около 800 человек были приглашены на очные кастинги в Останкино. До этапа слепых прослушиваний дошло 110 человек. Некоторые из них — те, кто не успел выйти на сцену в прошлом сезоне, так как наставники уже сформировали команды.