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В Барнауле пройдет второй этап любительского кубка по лыжным гонкам

, ИА "Амител"
Тройка лучших получит награды
Фото: hibiny.com

Фото: hibiny.com

26 января на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва пройдут спринтерские гонки Кубка Yolochka Ski, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Соревнования проводит лыжная школа Yolochka. Участие в состязаниях может принять любой желающий старше 21 года. Забеги на выбывание начнутся в 11 часов 40 минут. В зависимости от количества участников в группе организуют 1/8 и 1/4 финала. Три участника, показавшие лучшее время в финалах, получат награды.

 

"Просим воспринимать наше любительское лыжное мероприятие как приятное времяпрепровождение, а не олимпиаду", – подчеркнули организаторы. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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