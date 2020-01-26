В Барнауле пройдет второй этап любительского кубка по лыжным гонкам

26 января на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва пройдут спринтерские гонки Кубка Yolochka Ski, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Соревнования проводит лыжная школа Yolochka. Участие в состязаниях может принять любой желающий старше 21 года. Забеги на выбывание начнутся в 11 часов 40 минут. В зависимости от количества участников в группе организуют 1/8 и 1/4 финала. Три участника, показавшие лучшее время в финалах, получат награды.

"Просим воспринимать наше любительское лыжное мероприятие как приятное времяпрепровождение, а не олимпиаду", – подчеркнули организаторы.