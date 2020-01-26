Более 37 тысяч преступлений было зарегистрировано в Алтайском крае за 2019 год

Начальник ГУ МВД России по краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян подвел итоги работы органов внутренних дел в Алтайском крае за 2019 год, сообщает официальный сайт МВД.
За прошлый год в регионе было зарегистрировано более 37 тысяч преступлений. Раскрыто и расследовано из них 63,8%. Начальник Главного управления отметил, что наблюдается устойчивая тенденция на снижение преступности.
Уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, поджогов, краж, а также правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице.
Губернатор Виктор Томенко отметил эффективную работу сотрудников полиции во время проведения массовых мероприятий.
Комментарии
Снижается снижается снижается...
Денег нет пить не на что.
63,8 % из 100 раскрыли. А 36,2 % ушли от наказания и продолжают лютовать. Это разве хорошо?!