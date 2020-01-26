Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел надбавку полицейским и росгвардейцам, которые "обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности", пишет Znak.
Надбавку получат сотрудники полиции из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она может достигать 100% от размера зарплаты. Порядок выплаты будет устанавливаться министром внутренних дел для полицейских и директором ведомства для сотрудников Росгвардии.
В документе, опубликованном на сайте правительства, сказано, что это решение поможет "повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел".
Комментарии
Вот это начало у премьера. Что же он такое задумал в экономике, что начал поднимать зарплату тем кто охраняет власти от народа?
Последний срок Путина... Выгребут и заберут все...
Начало большого конца.
нуждающиеся..
Зачем выделять это отдельно? Эти расходы стандартно всегда заложены в бюджет силовых ведомств. Зачем делать акцент на акциях протеста? Чтобы слуги народные более остервенело отрабатывали? В прошлый раз они откровенно занимались провокациями, а в этот раз что, стрелять будут? Ну давайте, ещё "вентиль подкрутите".
Похоже близится большой пипец и упыри это чуют.
Мишустину поставили задачку повысить доходы населения, вот - повышает.
Власть все сильнее и открыто сталкивает народ и силовиков. Это делается для того чтобы оправдать принятие закона на применение оружия против людей вышедших на митинги. Путин со своими прислужниками совсем обнаглел от вседозволенности и безнаказанности!
Крутой заход ! Было уже такое