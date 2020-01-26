Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел надбавку полицейским и росгвардейцам, которые "обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности", пишет Znak.

Надбавку получат сотрудники полиции из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она может достигать 100% от размера зарплаты. Порядок выплаты будет устанавливаться министром внутренних дел для полицейских и директором ведомства для сотрудников Росгвардии.

В документе, опубликованном на сайте правительства, сказано, что это решение поможет "повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел".