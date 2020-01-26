Два кота погибли при авиаперевозке из Нью-Йорка в Москву

Мужчина вез трех котов породы американский колор-пойнт из Нью-Йорка в Москву и при получении груза в Шереметьево заметил, что переноски сломаны. Оказалось, что два кота погибли, а третий получил обморожение лап, пишет ТАСС.

В администрации аэропорта Шереметьево начали проверку по данному факту. Также руководство "Аэрофлота" организовало обучение по обслуживанию багажа с животными.

"Инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хендлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициаторами пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах", – прокомментировали ситуацию в "Аэрофлоте".