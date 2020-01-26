Федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт" открыли для всех видов транспорта, но проезд осуществляется в штормовом режиме, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Ограничения действовали на участке с 213 по 345 километр, от развязки возле Новоалтайска до Бийска. Причиной стали сложные метеорологические условия: снегопад, метель, ветер 19-24 метров в секунду. Перерыв в движении для грузового транспорта составил пять часов, для пассажирских автобусов – 12 часов", – пояснили в Упрдор "Алтай".

Узнать актуальную информацию о состоянии федеральных трасс или сообщить о нештатной ситуации можно по номерам: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.