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Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта

, ИА "Амител"
Штормовой режим продолжает действовать
Фото: wallup.net

Фото: wallup.net

Федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт" открыли для всех видов транспорта, но проезд осуществляется в штормовом режиме, сообщает официальный сайт Алтайского края. 

"Ограничения действовали на участке с 213 по 345 километр, от развязки возле Новоалтайска до Бийска. Причиной стали сложные метеорологические условия: снегопад, метель, ветер 19-24 метров в секунду. Перерыв в движении для грузового транспорта составил пять часов, для пассажирских автобусов – 12 часов", – пояснили в Упрдор "Алтай".

Узнать актуальную информацию о состоянии федеральных трасс или сообщить о нештатной ситуации можно по номерам: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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