Священник объяснил, зачем церкви нужны золотые купола и богатое облачение

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" объяснил, что Церковь создает храмы, которые являются культурным наследием российского народа, и люди ими восхищаются.
Так он ответил на вопрос ведущей о том, почему православные храмы украшают золотом, а архиереи носят богатое убранство, на котором можно было бы сэкономить и направить эти средства на помощь нуждающимся, пишет РИА "Новости".
"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "давайте распродадим "Алмазный фонд", а на вырученные деньги построим больницы и школы" или "давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" – это все культурное наследие", – сказал Иларион.
Комментарии
"Все это - культурная ценность". А яхты и бмв тоже культурная ценность?
Приплыли, попы расписные златом и меринами под задницей, культурная ценность. Если бы они были подвластны Богу, то он бы послал Иисуса Христа на землю и Иисус Христос хворостиной на половину с крапивой надрал бы им задницы. Но они ему не под властны, а потому чудят по страшному, прикрываясь культурной ценностью.
А с какого фига поп решил, что мракобесие является культурной ценностью?
Всем известно, что золотыыыые куполааа...
...душу мою радуююют...
Ладно, предположим - церковь с золотыми куполами является наследием, а архиерей то кто в богатом убранстве??? Тоже что ли наследие??? Скромнее надо быть, скромнее, а то в золоте погрязли и в жиру!
Может сравним образ жизни Папы Римского и патриарха Кирилла и офигеем от роскоши патриарха! Бог наверно и то в шоке от такого изобилия служителя церкви!
- гость -
Может сравним образ жизни Папы Римского и патриарха Кирилла и офигеем от роскоши патриарха! Бог наверно и то в шоке от такого изобилия служителя церкви!
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Бога конечно шокируют деятельность этих деятелей. Но Бог под диктовку, руками человеков, написал, что эти деятели в овечьих шкурах, это не его люди. Людям он же написал - по делам их, узнаете, кому они служат. Что проще, простого? Иисус Христос, ни когда не сидел у кесаря во дворце. А эти ? На первом почетном ряду. Что структура кесоревского сознания, времен Иисуса Христа и настоящих изменилась? Сейчас коррупция бьет все рекорды.