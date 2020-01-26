Священник объяснил, зачем церкви нужны золотые купола и богатое облачение

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" объяснил, что Церковь создает храмы, которые являются культурным наследием российского народа, и люди ими восхищаются.

Так он ответил на вопрос ведущей о том, почему православные храмы украшают золотом, а архиереи носят богатое убранство, на котором можно было бы сэкономить и направить эти средства на помощь нуждающимся, пишет РИА "Новости".

"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "давайте распродадим "Алмазный фонд", а на вырученные деньги построим больницы и школы" или "давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" – это все культурное наследие", – сказал Иларион.