Жительница Новоалтайска обвинила реанимацию в гибели своего 8-месячного ребенка

Жительница Новоалтайска рассказала, что у ее маленького сына появились проблемы со здоровьем и женщина решила отвезти его в инфекционное отделение барнаульской больницы.

В медучреждении они пробыли четыре дня, после чего ребенка выписали. Через день состояние мальчика снова ухудшилось. Мать вызвала скорую помощь и прибывшая на место бригада долго думала, что делать. Больного увезли в больницу Новоалтайска, но там его не приняли из-за проблем со стулом. Врач порекомендовал отвезти мальчика в инфекционную больницу на Малахова в Барнауле.

"Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил: "Думаю, что да". Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаул. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе", – рассказывает женщина.

В инфекционную больницу приехали около трех часов ночи, но принять их не смогли и сказали, что нужна реанимация.

"Просили бригаду отвезти нас во вторую детскую больницу на Попова, 31, но те отказались. Якобы у них регламент, и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15-20 минут. Во вторую детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел, пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00", – продолжает мать мальчика.

Около восьми утра она позвонила в больницу, где ей сообщили, что спасти малыша не смогли и зафиксировали время смерти.

Женщина считает, что если бы их приняли в больнице в Новоалтайске, то сына могли бы спасти.

Ее историю опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". Под текстом разместили фотографии врачебных записей.