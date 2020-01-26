Барнаульцы рассказали об опасном доме на улице Советской армии

Жители Барнаула рассказали о том, что дом 164 по улице Советской армии представляет опасность для пешеходов. Сообщение опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"С крыши дома № 164 по улице Советской Армии падают сосульки. Ни ограждений ни ленточек рядом я не видел", — написал участник сообщества.
Судя по фото, с крыши дома падают не просто сосульки, а большие куски льда, которые представляют реальную опасность для пешеходов.
Комментарии
Вот тут бы АМИКУ акцию стоило объявить:"Настучи на крышу" или "Настучи на гололед", "Настучи на сосульку".
Гололёд намного опаснее сугробов!!!!!Старики в гололед вообще выйти из дома не могут.