Барнаульцы рассказали об опасном доме на улице Советской армии

Жители Барнаула рассказали о том, что дом 164 по улице Советской армии представляет опасность для пешеходов. Сообщение опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"С крыши дома № 164 по улице Советской Армии падают сосульки. Ни ограждений ни ленточек рядом я не видел", — написал участник сообщества.

Судя по фото, с крыши дома падают не просто сосульки, а большие куски льда, которые представляют реальную опасность для пешеходов.