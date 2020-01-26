"АлтайБаскет" в повторном матче уступил питерскому "Зениту-2"

"АлтайБаскет" в повторном матче на своей площадке потерпел поражение от "Зенита-2" из Санкт-Петербурга со счётом 63:70.

Вторая встреча команд в рамках очередного тура Суперлиги-2 не заладилась для барнаульских баскетболистов с первых минут. Хозяева паркета бросали в кольцо питерцев с низким процентом реализации. Гости же действовали гораздо свободнее, нежели в первой игре, и уже в начале стартовой четверти организовали рывок – 8:0. В итоге первую четверть "АлтайБаскет" проиграл – 13:22.

На старте второй десятиминутки гости довели своё преимущество до 11 очков – 13:24. К большому перерыву барнаульцы уже уступали со счётом 27:45. Во второй половине рисунок игры не изменился. Гости из Северной столицы действовали гораздо увереннее и к последней десятиминутке добились разницы в счёте в 24 очка – 63:39. Барнаульцы бросились в погоню в заключительной четверти, но сумели только сократить отставание до минус 7. Итоговый результат второго поединка – 63:70.

Напомним, в первой игре "АлтайБаскет" одержал победу со счётом 85:74. Теперь 31 января и 1 февраля алтайские баскетболисты отправятся в Иркутск, где встретятся с местным "Иркутом". Матчи станут решающими в борьбе за 3-е место по итогам первого этапа турнира.