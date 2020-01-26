Онколог рассказал о первых признаках рака кожи

Незаживающие ранки, растущие родинки и пятна с нечеткими границами, которые по цвету отличаются от веснушек и родинок, являются первыми признаками рака кожи, рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров.

"Также среди первых симптомов – увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела", – добавил врач.

По словам специалиста, обнаружить рак кожи на ранних стадиях можно, если внимательно следить за ее состоянием. В случае опасений стоит посетить доктора, который проведет все необходимые исследования.

Рак кожи, за исключением меланомы, является самым распространенным видом онкозаболевания в России. За год диагностируется около 78,5 тысячи случаев заболевания, пишет "Лента".