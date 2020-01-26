МЧС предупреждает: метели продолжатся в Алтайском крае

ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает о том, что 27 и 28 января в регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Снег, по югу мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления, усиление ветра местами до 18-23 метров в секунду. На дорогах сильные снежные заносы и гололедица.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем", – напомнили в ведомстве.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения.