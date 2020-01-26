Льдина, на которой находились около 600 рыбаков, оторвалась от берега на Сахалине

Трещина во льду возникла около мыса Свободный в заливе Мордвинова. В результате на дрейфующей льдине оказалось около 600 рыбаков, пишет РБК.

Причиной для образования трещины стал отлив и ветер, который дул в направлении от берега.

Некоторым рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега, а на помощь остальным были направлены 20 спасателей и 16 единиц техники. В результате спасательной операции на берег были доставлены 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине. По сообщению МЧС, никто из эвакуированных не пострадал. Операция завершилась около 18:30 по местному времени.