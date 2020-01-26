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Алтайские спасатели доставили медиков к мужчине с сердечным приступом

, ИА "Амител"
Больного отвезли в больницу
Фото: 22.mchs.gov.ru

Фото: 22.mchs.gov.ru

В ночь с 25 на 26 января на пульт диспетчера поступило сообщение из населенного пункта Локотки Змеиногорского района о сердечном приступе у мужчины. 

Для оказания помощи в населенный пункт были направлены: передвижной пункт обогрева, снегоход спасателей Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае, снегоход 16-го отряда федеральной противопожарной службы города Змеиногорска и машина скорой медицинской помощи. Доехать удалось до до ближайшего от Змеиногорска населенного пункта Карамышево, после чего два фельдшера пересели на снегоходы и 30 километров добирались до пункта назначения. На месте оказать помощь мужчине не удалось и на санях, пристегнутых к одному из снегоходов, больной был доставлен до ожидающей его  скорой помощи в село Карамышево. После этого больного доставили в больницу, где подтвердился диагноз – инфаркт. 

На данный момент состояние мужчины стабильное, рассказали в МЧС. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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