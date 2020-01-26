Алтайские спасатели доставили медиков к мужчине с сердечным приступом

В ночь с 25 на 26 января на пульт диспетчера поступило сообщение из населенного пункта Локотки Змеиногорского района о сердечном приступе у мужчины.

Для оказания помощи в населенный пункт были направлены: передвижной пункт обогрева, снегоход спасателей Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае, снегоход 16-го отряда федеральной противопожарной службы города Змеиногорска и машина скорой медицинской помощи. Доехать удалось до до ближайшего от Змеиногорска населенного пункта Карамышево, после чего два фельдшера пересели на снегоходы и 30 километров добирались до пункта назначения. На месте оказать помощь мужчине не удалось и на санях, пристегнутых к одному из снегоходов, больной был доставлен до ожидающей его скорой помощи в село Карамышево. После этого больного доставили в больницу, где подтвердился диагноз – инфаркт.

На данный момент состояние мужчины стабильное, рассказали в МЧС.