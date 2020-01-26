Жители поселка в пригороде Барнаула неделю завалены снегом

Жители поселка Центрального рассказали в сообществе Barnaul22 о том, что неделю они не могут выбраться из снежного плена.

К посту автор прикрепил фотографии с улицы Проектной, где сугробы сравнялись по высоте с гаражами. Там, где раньше была автомобильная дорога, теперь видны следы от снегоходов, а людям приходится топтать тропинки по горам снега.

Люди не знают куда обратиться, а своими силами вычистить проезды не могут: снега слишком много.