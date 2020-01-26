Жители поселка в пригороде Барнаула неделю завалены снегом

Жители поселка Центрального рассказали в сообществе Barnaul22 о том, что неделю они не могут выбраться из снежного плена.
К посту автор прикрепил фотографии с улицы Проектной, где сугробы сравнялись по высоте с гаражами. Там, где раньше была автомобильная дорога, теперь видны следы от снегоходов, а людям приходится топтать тропинки по горам снега.
Люди не знают куда обратиться, а своими силами вычистить проезды не могут: снега слишком много.
Комментарии
Военную технику привлекли к расчистке дорог к алтайским селам
26 января 2020 г., 07:48, ИА "Амител" Армейские бульдозеры восстанавливают транспортное сообщение.
Пусть военные помогут.И никакой рекламы для армии не надо.Все будут благодарны.
Знали где строили. Покупайте гусеничные бульдозера
тоже живу в Центральном, недалеко от этой улицы. Снега было ровно столько же, но в отличии от жителей улицы Проектной, у жителей нашей улицы нет возможности уповать на помощь администрации и сидеть дома до весны. Поэтому в первый снегопад всё чистили все своими силами, на следующий день благополучно выехали, во второй снегопад, скидывались и вызывали трактор.