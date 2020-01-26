Первая заболевшая новым видом коронавируса китаянка выздоровела

Первая заразившаяся новым видом коронавируса жительница Ухани выздоровела. Врачи выписали ее из больницы, сообщает РБК.

Речь идет о 56-летней женщине, которая долгое время жила в городе Ухане, откуда распространился коронавирус. Она почувствовала себя плохо 10 января, а через два дня приехала в Шанхай. 15 января ее госпитализировали. Комиссия провела обследование и подтвердила, что это первый случай заражения новым коронавирусом.

В ходе лечения состояние женщины улучшилось, а температура ее тела держалась стабильной на протяжении шести дней. У нее уменьшились проблемы с дыханием и эксперты признали китаянку здоровой.