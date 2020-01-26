Резкое снижение спроса на майонез произошло из-за популяризации здорового образа жизни и падения доходов у населения. Последним объясняется рост недовольства у россиян, а одним из инструментов борьбы с этим недовольством стала отставка правительства, считает финский журналист Юсси Ниемеляйнен.

Он уверен, что в некоторых регионах страны покупать майонез перестали просто потому что на него нет денег. "Так что в росте недовольства ничего неожиданного нет. Всеобщей раздраженностью объясняют и частое проведение митингов. В то же время россияне стали меньше поддерживать государственных руководителей", — пишет корреспондент.

В завершении он добавил, что смена правительства может быть инструментом повышения доверия к власти, пишет "Лента".