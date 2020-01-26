Российский туроператор экстренно эвакуирует туристов из Китая

Туроператор "Русь Тур" сообщил об эвакуации туристов с острова Хайнань из-за обострения эпидемиологической обстановки, сообщают "Известия".

"В связи с распространением коронавируса на Хайнане запрещены любые экскурсии и массовые мероприятия", – отметили в компании.

Туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются, а на последующие даты могут быть перенесены в любое время до 1 сентября. В случае улучшения ситуации продажи туров будут восстановлены.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составило 1372 человека. Врачи зафиксировали 41 случай летального исхода.