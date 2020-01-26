Врачи рассказали о продуктах, которые позволяют быстро похудеть и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи рассказали, как быстро сбросить вес и при этом нарастить мышцы, сообщает РИА "Новости".

План тренировок и питания они посоветовали разделить на две фазы: сначала нарастить мышцы, а потом заняться жиром. Основу питания должны составлять белки, прежде всего яйца, курица и тофу.

Перед тренировками специалисты рекомендуют есть бананы, а после восстанавливать силы натуральным йогуртом без сахара. Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить тунец, бобовые и авокадо.