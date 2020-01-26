Осужденная за наркотики израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду наркотиков гражданка Израиля Наама Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании, сообщают "Известия".
По словам ее адвоката, заявление подано "в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится".
"Ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении", — рассказал представитель защиты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что помилование возможно только в том случае, если Иссахар сама подаст соответствующее прошение.
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