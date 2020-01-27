Снег и ветер. О погоде в Алтайском крае 27 января

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Алтайского края.

Температура воздуха в регионе составит -3...-8 градусов. В отдельных районах небольшой, по западу и югу местами умеренный снег, метели. В утренние часы в восточных районах изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, по югу порывы 18-23 м/с.

В Барнауле термометры покажут до -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.