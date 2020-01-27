Врач рассказал об основных заболеваниях современной молодежи

Американские врачи предрекли поколению миллениалов (людям, родившимся между 1981 и 1996 годом) непродолжительную жизнь. Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве" о том, насколько это заявление правдиво и каким заболеваниям подвержены представители этой эпохи.

"Это проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом и нервной системой. Ведь раньше не было различных фастфудов, нелепых диет. Человек не получает сегодня нормированной дозы витаминов в качестве аминокислот, глюкозы и других полезных веществ. Кроме того, драматическая картина дополняется пагубными привычками. Нервная система летит в тартарары, потому что мы живем в период постоянных стрессов", – отметила специалист.

Чтобы обезопасить себя от болезней, врач советует обратить внимание на свое питание, не забывать о водном балансе и здоровом сне, который должен длиться не менее восьми часов.