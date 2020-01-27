Понедельник, 27 Январь, 09:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,8
€ 68,29
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

, ИА "Амител"
Это произошло за счет роста капитализации Tesla
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Американский предприниматель Илон Маск за неделю стал богаче на 1,7 млрд долларов. Общее состояние Маска достигло 32 млрд долларов, пишут "Известия".

Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой является Маск. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% – до 100 млрд долларов.

Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией в мире, уступая только японскому автопроизводителю Toyota. 

13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила 500 долларов за штуку.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.01.2020 08:16
- гость -

"Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки"

27.01.2020 08:25
- гость -

Этот хоть не на государственном подсосе.
А вот барнаулец, клеймящий пиндосских инвесторов дуракими - меня знатно рассмешил.

27.01.2020 08:34
- гость -

Как мы счастливы за него. Давайте сбросимся по сотке, чтобы он стал еще богаче!

27.01.2020 08:36
- гость -

Тойоты мы видим на каждом шагу, а теслы - редкость. Его капитализация - фикция.

27.01.2020 08:54
- гость -

Ура.

27.01.2020 09:04
- гость -

Пустил слушок - акции растут. Пузырь надувается. На пике роста сбросил, а остальные в дураках.
Экономика слухов, санкций и другой дури.

27.01.2020 09:08
- гость -

На пике роста сбросил, а остальные в дураках.

сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...

27.01.2020 09:17
- гость -

27.01.2020 09:08
сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...

Не у меня каша, это вы дилетант в данном вопросе

27.01.2020 09:19
- гость -

09:04
Я с Вами.

27.01.2020 09:27
- гость -

Когда мне было 12 лет, я с друзьями построил электрокар в секции картинга.
Так что - ничего нового.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:38
На утро 27 января в Алтайском крае закрыто пять трасс 0
09:12
"Не на что содержать". Отец бросил сыновей в Шереметьево 10
08:49
Все службы Алтайского края работают в усиленном режиме из-за непогоды 1
08:23
Легендарный баскетболист с дочерью погибли при крушении вертолета 6
08:01
Сохранить и приумножить: в новом ЖК Барнаула берегут лес и кошельки жильцов 0
07:55
Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд 10
07:35
Умер протоиерей Всеволод Чаплин 13
07:08
Врач рассказал об основных заболеваниях современной молодежи 2
06:36
Лагерь Освенцим: самая страшная страница в истории Второй мировой 29
06:23
Православные посты в 2020 году: когда они начинаются и от какой еды нужно отказаться 1
06:12
Более 300 депутатов и глав сел выберут в Алтайском крае 13 сентября 3
06:00
Снег и ветер. О погоде в Алтайском крае 27 января 1
23:34
Осужденная за наркотики израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании 5
22:33
Жителей алтайского села удивила огромная крыса 8
21:38
Врачи рассказали о продуктах, которые позволяют быстро похудеть и нарастить мышцы 0
20:32
Российский туроператор экстренно эвакуирует туристов из Китая 1
19:46
Отказ россиян от майонеза связали с отставкой правительства 11
19:12
Внедорожник столкнулся с Газелью в Рубцовске 0
18:43
Первая заболевшая новым видом коронавируса китаянка выздоровела 0
18:12
Жители поселка в пригороде Барнаула неделю завалены снегом 12
17:42
Алтайские спасатели доставили медиков к мужчине с сердечным приступом 0
17:12
Льдина, на которой находились около 600 рыбаков, оторвалась от берега на Сахалине 4
16:45
МЧС предупреждает: метели продолжатся в Алтайском крае 1
16:09
Онколог рассказал о первых признаках рака кожи 1
15:41
"АлтайБаскет" в повторном матче уступил питерскому "Зениту-2" 0
15:15
Барнаульцы рассказали об опасном доме на улице Советской Армии 1
14:45
Службы и ведомства Алтайского края работают в условиях шторма 4
14:12
Жительница Новоалтайска обвинила реанимацию в гибели своего 8-месячного ребенка 31
13:44
Священник объяснил, зачем церкви нужны золотые купола и богатое облачение 11
13:25
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Алтайском крае 2
12:45
Чуйский тракт открыли для всех видов транспорта 0
11:47
Два кота погибли при авиаперевозке из Нью-Йорка в Москву 2
11:15
Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста 22
10:46
Более 37 тысяч преступлений было зарегистрировано в Алтайском крае за 2019 год 3
10:15
В Барнауле пройдет второй этап любительского кубка по лыжным гонкам 1
09:41
Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети" 0
09:15
Население России уменьшается второй год подряд 16
08:35
Ученые предположили, что раком можно заразиться 12
07:48
Военную технику привлекли к расчистке дорог к алтайским селам 10
07:40
Подключите обратно, я так больше не могу: можно ли прожить день без интернета 8
07:02
Нотариус в вашем гаджете: когда в России нотариальные услуги будут оказывать онлайн 0
06:46
Детство без интернета и телефонов. Ностальгические фото о беззаботной поре 4
06:33
Как рассчитать накопительную пенсию в 2020 году 2
06:04
Метелица продолжится в Алтайском крае 26 января 5
23:22
Устроивший смертельное ДТП москвич за год получил 650 штрафов 14
22:41
Глава алтайской полиции назвал средний размер взяток в регионе 3
21:42
Троих рыбаков спасли из снежного плена сотрудники МЧС 4
20:21
Житель Алтая изнасиловал спящего подростка 8
19:53
Жителю Улан-Удэ выплатят 16,5 тысячи рублей за отравление шаурмой 1
19:18
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса 19
18:59
Чтобы нам было комфортно. Как работают службы Алтайского края во время шторма
Они готовы не спать сутками ради спокойствия других
18:38
26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки" 5
18:08
Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме 14
17:39
"Счастливой и долгой семейной жизни!": Томенко поздравил алтайского пограничника 0
17:03
Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт 6
16:44
В Кремле прокомментировали информацию об отставке помощника Путина 3
16:18
Дружинники убирают снег в Барнауле 9
15:49
Зараженных новым коронавирусом в России нет 3
15:25
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 40
15:11
Виктор Томенко: "Молодежь должна иметь возможность раскрыть свои способности" 2
14:45
Автомобилистка протаранила две машины на Алтае 2
14:04
Часть Чуйского тракта перекрыли на Алтае 0
14:01
"Будет заниматься медитацией". Владислав Сурков ушел с госслужбы 8
13:38
Не как у всех. Алтайский край признали одним из лучших для авторских туров 3
13:03
В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным 25
12:39
Поставщики "Холидея" просят помощи у сибирского полпреда 4
12:06
Три десятка трасс закрыты на Алтае 5
11:42
Билеты на поезд в Алтайском крае все чаще покупают через интернет 0
11:11
Мощное землетрясение произошло в Турции 0
10:45
Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы  5
10:15
Алтайский депутат пытается оспорить условный срок и миллионный штраф 1
09:48
Ученые объяснили, чем опасно сырое мясо 4
09:21
"АлтайБаскет" обыграл "Зенит-2" 1
08:45
Расшифруй, что написал министр. Тест от amic.ru 2
08:12
Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться 14
07:32
Барыги скупили маски. Барнаульцы, живущие в Китае, о ситуации в стране и коронавирусе 12
07:16
Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора 25
07:01
Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам? 4
06:42
Дети попадают в реанимацию. Чем опасен снюс и как с ним борются в Алтайском крае 2
06:21
Чумачечая зима. Тревожные мемы о коронавирусе в Китае 1
06:09
Безумные лайфхаки студенческой жизни 1
05:55
Местами порывы. 25 января на Алтай снова вернется ветер 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.