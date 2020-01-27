Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

Американский предприниматель Илон Маск за неделю стал богаче на 1,7 млрд долларов. Общее состояние Маска достигло 32 млрд долларов, пишут "Известия".

Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой является Маск. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% – до 100 млрд долларов.

Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией в мире, уступая только японскому автопроизводителю Toyota.

13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила 500 долларов за штуку.