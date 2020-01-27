Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

Американский предприниматель Илон Маск за неделю стал богаче на 1,7 млрд долларов. Общее состояние Маска достигло 32 млрд долларов, пишут "Известия".
Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой является Маск. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% – до 100 млрд долларов.
Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией в мире, уступая только японскому автопроизводителю Toyota.
13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила 500 долларов за штуку.
Комментарии
"Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки"
Этот хоть не на государственном подсосе.
А вот барнаулец, клеймящий пиндосских инвесторов дуракими - меня знатно рассмешил.
Как мы счастливы за него. Давайте сбросимся по сотке, чтобы он стал еще богаче!
Тойоты мы видим на каждом шагу, а теслы - редкость. Его капитализация - фикция.
Ура.
Пустил слушок - акции растут. Пузырь надувается. На пике роста сбросил, а остальные в дураках.
Экономика слухов, санкций и другой дури.
На пике роста сбросил, а остальные в дураках.
сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...
27.01.2020 09:08
сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...
Не у меня каша, это вы дилетант в данном вопросе
09:04
Я с Вами.
Когда мне было 12 лет, я с друзьями построил электрокар в секции картинга.
Так что - ничего нового.