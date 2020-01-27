Илон Маск за неделю разбогател на $1,7 млрд

Американский предприниматель Илон Маск за неделю стал богаче на 1,7 млрд долларов. Общее состояние Маска достигло 32 млрд долларов, пишут "Известия".
Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой является Маск. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% – до 100 млрд долларов.
Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией в мире, уступая только японскому автопроизводителю Toyota.
13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила 500 долларов за штуку.
Комментарии
"Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки"
Этот хоть не на государственном подсосе.
А вот барнаулец, клеймящий пиндосских инвесторов дуракими - меня знатно рассмешил.
Как мы счастливы за него. Давайте сбросимся по сотке, чтобы он стал еще богаче!
Тойоты мы видим на каждом шагу, а теслы - редкость. Его капитализация - фикция.
Ура.
Пустил слушок - акции растут. Пузырь надувается. На пике роста сбросил, а остальные в дураках.
Экономика слухов, санкций и другой дури.
На пике роста сбросил, а остальные в дураках.
сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...
27.01.2020 09:08
сбросил что? акции своей компании? вот у вас каша в голове...
Не у меня каша, это вы дилетант в данном вопросе
09:04
Я с Вами.
Когда мне было 12 лет, я с друзьями построил электрокар в секции картинга.
Так что - ничего нового.
Пузырь «доткомов» тоже не за один день надулся. И как он потом громко хлопнул.
Маск - гениальный маркетолог. Не учёный, не бизнесмен, а именно маркетолог. Упаковка - вот его конёк. Берётся готовая идея, упаковывается в годный для потребителя фантик - и вуаля, профит.
А сколько денег в его проекты вваливается из бюджета США (в первую очередь это касается Спейс Икс)... в 2015 году эту сумму называли в районе 5 млрд долларов, а уже в 2017 констатировали, что за каждый пуск ракеты Маска Пентагон платит 120 млн долларов. Тогда как обычный пуск - не дороже 55 млн долларов)
И так во всем)
Крутой бизнес) Крутой бизнесмен)
Диванная экспертиза высказала свое "авторитетное" мнение, но собаки лають, караван идёт.
Аборигеша, я давно вычеркнул тебя из числа адекватных. Можешь и дальше бредить)
Назвав меня диванным экспертом, ты сам себя подставил: я, типа диванный эксперт, оперирую цифрами, а ты в ответ лепишь ярлыки и разговариваешь штампами.
Ну, и кто из нас вменяемый)
Маска Пентагон платит 120 млн долларов. Тогда как обычный пуск - не дороже 55 млн долларов)
И так во всем)
-
ек, ты дурак? Пентагон не Россия, чтобы так по крупному воровать.
27.01.2020 10:27
Гость
Давно вы из Пентагона вернулись?
10:27
Оу, разбушевался, хомячок)
Не надо разбрасываться словами.
Попробуй опровергнуть фактами.
А сам разговор просто великолепен:
1. Начал с оскорбления.
2. Зафиксировал, что в России воруют, а в Пентагоне нет. Хотя откуда это взято - непонятно.
«Будущее» нашей нации, эти хомячки Навального, просто не владеют искусством дискуссии, у них всегда получается срач ради срача.
Он недавно запустил 2 новых завода, очередь на машины резко сократилась, вот его акции и попёрли. Да, чтоб купить Теслу надо отстоять в очереди...)) А некоторые комментаторам просто хочется чтоб у Маска всё было плохо, вот и беснуются. Про таких есть много русских народных пословиц и поговорок.