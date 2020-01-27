Легендарный баскетболист с дочерью погибли при крушении вертолета

Легенда мирового баскетбола американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщает спортивный портал championat.com.
Вертолет принадлежал самому Коби Брайанту. При крушении погибли девять человек, в том числе и 13-летняя дочь легендарного спортсмена. Ведется процедура опознания тел.
Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Пятикратный чемпион НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и дважды становился самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.
Долгое время Брайант удерживал рекорд по числу набранных очков за карьеру. Накануне его рекорд побила другая звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" – Леброн Джеймс.
В 2015 году журнал Forbes включил Брайанта в список самых богатых спортсменов десятилетия. Он заработал 475 млн долларов.
Комментарии
В 2015 году журнал Forbes включил Брайанта в список самых богатых спортсменов десятилетия. Он заработал $475 млн.
Смешно. Любой друг нашего несменяемого Гаранта в разы богаче.
Соболезнования.
27.01.2020 08:27
- гость -
Лечиться тебе пора.
Добавьте что он еще получил в 2018 году получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол»
Великий игрок. Видел его игру лично.
RIP, Kobe B.
RIP Kobe
Big Fan