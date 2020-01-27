Легендарный баскетболист с дочерью погибли при крушении вертолета

Легенда мирового баскетбола американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщает спортивный портал championat.com.

Вертолет принадлежал самому Коби Брайанту. При крушении погибли девять человек, в том числе и 13-летняя дочь легендарного спортсмена. Ведется процедура опознания тел.

Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Пятикратный чемпион НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и дважды становился самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.

Долгое время Брайант удерживал рекорд по числу набранных очков за карьеру. Накануне его рекорд побила другая звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" – Леброн Джеймс.

В 2015 году журнал Forbes включил Брайанта в список самых богатых спортсменов десятилетия. Он заработал 475 млн долларов.