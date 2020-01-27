Легендарный баскетболист с дочерью погибли при крушении вертолета

Легенда мирового баскетбола американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии, сообщает спортивный портал championat.com.
Вертолет принадлежал самому Коби Брайанту. При крушении погибли девять человек, в том числе и 13-летняя дочь легендарного спортсмена. Ведется процедура опознания тел.
Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Пятикратный чемпион НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и дважды становился самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.
Долгое время Брайант удерживал рекорд по числу набранных очков за карьеру. Накануне его рекорд побила другая звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" – Леброн Джеймс.
В 2015 году журнал Forbes включил Брайанта в список самых богатых спортсменов десятилетия. Он заработал 475 млн долларов.
Комментарии
В 2015 году журнал Forbes включил Брайанта в список самых богатых спортсменов десятилетия. Он заработал $475 млн.
Смешно. Любой друг нашего несменяемого Гаранта в разы богаче.
Соболезнования.
27.01.2020 08:27
- гость -
Лечиться тебе пора.
Добавьте что он еще получил в 2018 году получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол»
Великий игрок. Видел его игру лично.
RIP, Kobe B.
RIP Kobe
Big Fan
Очень жаль! Огромная потеря для спортивного сообщества.
Покойся с миром, Кобян