Все службы Алтайского края работают в усиленном режиме из-за непогоды

Дополнительные силы и средства задействовали в выходные при ликвидации последствий мощного снегопада и метели в нескольких районах Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Алейском районе несут дежурство спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова, в Змеиногорском – краевого управления ГОЧС, в Поспелихинском – аэромобильной группировки регионального управления МЧС. Оперативные группы обеспечены снегоходами и другой техникой высокой проходимости.

Совместно с администрацией районов организована доставка необходимого продовольствия в отрезанные непогодой населенные пункты.

"Задействованы силы и средства МЧС России, МВД, территориальной подсистемы РСЧС, а также инженерная техника и специалисты Министерства обороны России. О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно", – рассказал врио замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров.

По его словам, организовано оповещение водителей дальних рейсов и взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 января подписал постановление о введении режима повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специальные рекомендации по действиям в режим непогоды дали главам городов и районов, а также региональным МЧС, МВД, Минтрансу, Минздраву, Минэнерго, Минсоцзащиты и пограничному управлению ФСБ.

Их консолидированные действия призваны обезопасить население в условиях обильного снегопада и метели. В частности, службы организуют оперативное оповещение населения об обстановке на дорогах, устанавливают пункты обогрева на наиболее проблемных участках, ликвидируют последствия ЧС, оказывают помощь пострадавшим, организуют восстановление подачи электроэнергии в случае обрыва на линии электропередачи или аварии на подстанции, а также обеспечивают охрану общественного порядка.