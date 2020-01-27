"Не на что содержать". Отец бросил сыновей в Шереметьево

Двоих мальчиков 5 и 8 лет без присмотра заметили в аэропорту Шереметьево. При себе у них нашли записку, в которой родственник просит принять их в приют, так ему "не на что содержать детей". Автор послания попросил не разлучать ребятишек и пообещал забрать их, как только заработает денег.
Как сообщает РЕН ТВ, личность отца брошенных ребят установлена. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
По информации телеканала, в 2016 году от Гаврилова сбегала жена. Он размещал в социальных сетях объявления о том, что она отвела детей в детский сад и пропала. В следующем году в его аккаунтах вновь появились совместные фото с супругой.
Местонахождение матери брошенных в аэропорту детей на момент написания материала остается неизвестным.
Комментарии
"не на что содержать детей". Мат капитал стопудово уже истрачен,
детей в детский дом, то ли еще будет.
Это не отец, это мразь. Больше об этом существе мужского пола сказать нечего. Про мать ничего не известно, а поэтому воздержусь от предположений.
Первому же комментатору лишь скажу: вы лучше жуйте, чем рот свой открывайте. Детей он бросил в Шереметьево, сам из Комсомольска-на-Амуре. Явно не на трамвае он в Московском аэропорту приехал. Значит деньги на билет были, а это не тысяча и не две. Судя по выделенной цитате, это либо Кожкена высралась, либо старый маразматик ранее тут уже не раз замеченный. Ничего нового...
Спасибо нашему правительству! Верхушка всё богатеет и богатеет, а простой народ всё беднеет и беднеет. Ждут кризиса, когда "народ не может жить по-старому, а верхушка не хочет жить по-новому"?
Мат капитал стопудово уже истрачен
Первая мысль.
27.01.2020 09:34
ек
прожевал? СГЛОТНЕШЬ?
+ек
Это животное - не отец!
27.01.2020 09:34
ек
Так чем вам первый комментатор не понравился? Он и говорит, что материнский капитал потратили и детей бросили! Родители - сволочи!
Детей он бросил в Шереметьево, сам из Комсомольска-на-Амуре.
Мож заработать приехал в москву на последние, а вы сразу мразь. Заработает, заберет. А вот маман, судя по тексту, та еще... куколка. Отец, видимо, до последнего держался.
27.01.2020 09:34
ек,а старый маразматик это кто?
Эх Евпатий К., а был когда то таким здравомыслящим человеком.
ек
Ах, как накинулись на мужика и комментаторов. Вы же, судя по манере написания и фразе "Про мать ничего не известно, а поэтому воздержусь от предположений", сами очередная яжмать. Может быть даже и есть пропавшая мамаша )))
27.01.2020 09:34
ек
А Кожкена - это разведенка с прицепом любящая арабов?
Чтобы заработать, детей не бросают в аэропорту. Обращаются в социальные службы, оформляют в детский дом. Кстати, на детей, которых родители сдали в детский дом, они (родители) платят алименты.
Так что поддерживаю первого комментатора.
27.01.2020 09:34
ек
А что не так сказал первый комментатор?
для Злобной бабки
Вы вот почему злобная?
По тому самому поводу о котором мы все подумали? Может вам отдохнуть и перестать злиться?
А ваши предположения вообще прелестны)
Можете что-нибудь ещё скреативить? Ну так, чисто поржать)
Жизнь - штука сложная... Ситуации жизненные разные бывают. Может быть человек думал, что будет лучше если он таким образом поступит (от отчаяния). Нам рассуждать легко, а кто знает как у него на душе было... Лично я бы не смог бросить детей - уж если суждено переживать трудности, то всем вместе легче.
Давайте дружно голосовать за принятие поправок в конституцию! Верховный правитель России у нас будет, а там и крепостное право примут! Где обещанные рабочие места, обеспеченность жильем, прообещался - уходи!
10:10 - по правилам АМИК, то что вы оставили - флейм.
То есть фигня не имеющая отношения к обсуждаемой новости. Вы - провокатор.
27.01.2020 10:10
- гость -
Это Вы сейчас сами себя сдали???
а ведь Алена Водонаева оказалась права!
Чтобы заработать, детей не бросают в аэропорту. Обращаются в социальные службы, оформляют в
Мужчины не бегают, а пытаются заработать и прокормить семью. Вот и этот держался до последнего. По моему. Вопросов к кукушке маме больше.
для 10:30
Нет в жизни обстоятельств, по которым родной отец может бросить своих детей в аэропорту.
Начиная с того, что эта идея вообще не придёт в голову нормальному человеку, заканчивая тем, что он бросил их в аэропорту, откуда они могли бесследно исчезнуть и умереть лютой смертью. Больных людей сейчас полно.
Про мать я ничего не сказал, ибо нет инфы про неё. Может она умерла. А я буду на пустом месте предположения строить. Если же мать жива, то я не удивлён такому поведению самки. Последние новости на Ленте было - родила и постирала младенца в стиральной машине. Умертвила таким способом. Бабы вообще очень жестокие бывают.
Но как нормальный мужик может такое сделать - у меня нет слов. Я не осуждаю и не раздаю оценки, высказал лишь собственное мнение относительно ситуации. Мне такого никогда не понять, я и второе: считаю этого прямоходящего - мразью.
Про поклонников Водонаевой даже не буду, мне с ними нечего обсуждать.
Не пинайте ЕКа больно - переболевший в детстве свинкой не способен быть отцом. Оттого и обозленный.
27.01.2020 10:40
ек
Страшно далек ты от народа. Так дети хотя бы не голодные точно.
И вобще, для таких, как ты, есть хорошая русская пословица - от тюрьмы и от сумы ...
Конечно это не отец. Дерьмо и слабак
с еком все понятно уже давно, он от повара