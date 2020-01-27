"Не на что содержать". Отец бросил сыновей в Шереметьево

Двоих мальчиков 5 и 8 лет без присмотра заметили в аэропорту Шереметьево. При себе у них нашли записку, в которой родственник просит принять их в приют, так ему "не на что содержать детей". Автор послания попросил не разлучать ребятишек и пообещал забрать их, как только заработает денег.

Как сообщает РЕН ТВ, личность отца брошенных ребят установлена. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

По информации телеканала, в 2016 году от Гаврилова сбегала жена. Он размещал в социальных сетях объявления о том, что она отвела детей в детский сад и пропала. В следующем году в его аккаунтах вновь появились совместные фото с супругой.

Местонахождение матери брошенных в аэропорту детей на момент написания материала остается неизвестным.