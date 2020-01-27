На утро 27 января в Алтайском крае закрыто пять трасс

По данным на утро 27 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми пять автодорог. Как сообщает региональное управление МЧС России, это связано с плохой видимостью, метелью и сильным боковым ветром.
В числе перекрытых дорог значатся:
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (от нулевого до 71 км);
Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от 20 до 73 км);
Мельниковка – Александровка (от нулевого до 19 км);
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от 83 до 118 км);
Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (между Баево и Славгородом).
Напомним, непогода накрыла Алтайский край в конце недели. Из-за сложных метеоусловий было перекрыто около 30 трасс. Восстанавливать транспортное сообщение с отдаленными селами помогала военная техника.
Спасатели на снегоходах организовали доставку продуктов в отрезанные от остального мира населенные пункты. Выпало очень много снега. Дорожные службы работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.
Комментарии
Дорожные службы работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.
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Не надо работать на пределе возможного, ибо от этого наступает преждевременная смерть. Кто потом позаботится о сиротах? Пусть "генералы" организовывают толковую работу дорожной службы.