На утро 27 января в Алтайском крае закрыто пять трасс

По данным на утро 27 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми пять автодорог. Как сообщает региональное управление МЧС России, это связано с плохой видимостью, метелью и сильным боковым ветром.

В числе перекрытых дорог значатся:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – Новосибирск (от нулевого до 71 км);

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава (от 20 до 73 км);

Мельниковка – Александровка (от нулевого до 19 км);

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от 83 до 118 км);

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (между Баево и Славгородом).

Напомним, непогода накрыла Алтайский край в конце недели. Из-за сложных метеоусловий было перекрыто около 30 трасс. Восстанавливать транспортное сообщение с отдаленными селами помогала военная техника.

Спасатели на снегоходах организовали доставку продуктов в отрезанные от остального мира населенные пункты. Выпало очень много снега. Дорожные службы работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.