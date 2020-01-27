Алтайская Госинспекция потребовала оперативно убирать снег и сосульки с крыш

Госинспекция Алтайского края потребовала от управляющих компаний оперативно очищать дворы и крыши домов от снега, наледи и сосулек.

В январе специалисты Госжилнадзора провели более 40 проверок УК, в ведении которых находятся 116 домов. По результатам рейдов выдано 14 предписаний на очистку кровель и придомовых территорий, сообщают в Госинспекции.

В ведомстве напоминают, что для исключения риска возникновения угроз для жизни и здоровья жильцов управляющие компании обязаны оперативно очищать входы в подъезды, козырьки, сбивать с крыш сосульки и наледь.

Особое внимание сотрудники Госинспекции обращают на складирование снега на газонах. Отмечается, что такой способ – временный, и снег необходимо будет вывезти, чтобы в период таяния избежать подтопления дворов и подвалов.