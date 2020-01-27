Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales провели исследование и выяснили, какие места мира переполнены российскими путешественниками. Оказалось, что это столица Таиланда Бангкок, индонезийский остров Бали и чешская столица Прага.
Так, нынешней зимой спрос на перелеты в Бангкок вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Популярность Праги увеличилась на 72%. Россияне называют чешскую столицу подходящей для отпуска, потому что там "вкусно и язык похож на русский". А вот популярность Бали этой зимой выросла сразу в два с половиной раза.
Также в два раза увеличился спрос на перелеты в Милан, в полтора – на Пхукет. Кроме того, переполнены российскими туристами Дубай, Рим, Париж, Тель-Авив.
Комментарии
Названы места, переполненные российскими туристами
Если говорить о местах, то мне кажется, что туалеты по посещаемости бьют все рекорды, да что далеко ходить по себе знаю...
Если люди летят в Бангкок, это совершенно не значит, что они там и отдыхают. Большинство оттуда отправляется в Паттайю.