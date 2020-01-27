Похудеть и разлюбить. Какие новогодние обещания давали россияне

Россияне под Новый год чаще всего обещали себе бросить пить и курить. Это следует из поисковых запросов, обработанных системой "Яндекс".
Стремящиеся бросить курить твердо заняли первую строчку со 100 баллами, в то время как желающие избавиться от пристрастия к спиртному набрали только 52.
В четверку самых популярных обещаний вошли стремление похудеть (33 балла) и разлюбить человека (21 балл).
Остальные популярные побуждения не набрали и десяти баллов. Это обещания начать бегать (8 баллов), перестать нервничать и начать медитировать (по 7 баллов), начать зарабатывать и перестать ревновать (по 6 баллов), а также отказаться от сладкого (5 баллов).
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Сбросить 20 кг
2020 Бороться против стандартов красоты, навязанных окружающим обществом.
Мы все живем обещаниями правительства, президента...
Может конкурс провести на лучшее обещание электорату...