Похудеть и разлюбить. Какие новогодние обещания давали россияне

Россияне под Новый год чаще всего обещали себе бросить пить и курить. Это следует из поисковых запросов, обработанных системой "Яндекс".

Стремящиеся бросить курить твердо заняли первую строчку со 100 баллами, в то время как желающие избавиться от пристрастия к спиртному набрали только 52.

В четверку самых популярных обещаний вошли стремление похудеть (33 балла) и разлюбить человека (21 балл).

Остальные популярные побуждения не набрали и десяти баллов. Это обещания начать бегать (8 баллов), перестать нервничать и начать медитировать (по 7 баллов), начать зарабатывать и перестать ревновать (по 6 баллов), а также отказаться от сладкого (5 баллов).

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".