Алтайский Минздрав начал проверку по поводу смерти восьмимесячного мальчика

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил провести ведомственную проверку по факту смерти восьмимесячного ребенка в Барнауле. Специалисты собираются изъять документы и тщательно их изучить, сообщили amic.ru в пресс-службе министерства.

Напомним, информацией о смерти сына жительница Новоалтайска поделилась в соцсетях. Она считает, что если бы ребенка приняли в местной реанимации, а не отправили в Барнаул, то малыша можно было бы спасти.

Ранее у мальчика появились рвота, понос и температура. Его лечили больнице № 11 в Барнауле, потом выписали. Дома ребенку стало хуже. В городской больнице Новоалтайска его принимать не стали, утверждает женщина, а направили в Барнаул. В итоге малыш в критическом состоянии попал во вторую детскую больницу краевой столицы, где утром скончался, несмотря на усилия врачей.