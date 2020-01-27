"Мой адрес не дом и не улица...". Барнаульцев призывают повесить адресные таблички

Власти призывают барнаульцев повесить адресные таблички на стены домов. Это необходимо для успешного проведения Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября 2020 года, сообщает пресс-центр мэрии.
Уточняется, что осенью 2019 года регистраторы Алтайкрайстата не обнаружили адресные таблички на фасадах более чем шести тысяч частных и многоквартирных домов региона.
Как заявляют в краевом Министерстве строительства, с собственниками домов идет активная работа по устранению нарушений. Все таблички должны появиться до 1 сентября 2020 года.
Напомним, по результатам Всероссийской переписи 2020 специалисты планируют получить данные о численности населения, уровне его образования, а также информацию о социально-экономических процессах, происходящих в регионах, городах и селах.
Комментарии
Я что тоне понял. Призывают или заставляют?
Платно или бесплатно?
Нужно лдя переиси? Хм.....а зачем мне нужна эта ваша перепись? И темболее зачем Мне суетиться с этими вашими табличками? Есть дом, есть кадастровая карта, ходите и ищите.
Если речь о халявной табличке, тогда еще подумаю, но переписчиков во двор не пущу.
Что за древние методы ходить по дворам в 21 веке.
У нас в центре многоэтажный дом нет ни улицы ни номера дома, постоянно люди спрашивают где, что. Этим наверно должны заниматься не жильцы? В частном своём доме понятно, да и в большинстве они там есть, а вот в таких многоквартирных очень бы хотелось чтобы повесили
Мы с другом третьего дня пришурупили две таблички к многоквартирному дому за чисто символическую цену в 400 рублей.
GPS+2gis и будет Вам счастье...
27.01.2020 12:19
- гость - - 400р? символическая цена? да нафиг она нужна кирпич дырявить.....мне эт ненадо.
Хрен вам, а не адрес. Я не хочу помогать в переписи. Власть хочет рассчитать стоимость моей жизни населения России таким образом, чтобы в кормушке было столько пищи, чтобы дожить до завтрашнего дня. Остальные деньги вывезут за бугор.
Таблички нужны не только ради переписи, они просто должны быть на зданиях
А на табличке написать: владелец - "Российская Федерация". Как у всех правительственных.
так то это обязанность франка
Думаю этим администрации должны заниматься, на своём доме то понятно, а на всех остальных
Все давно переписаны в банках, там возьмите сведения и не тратьте наши налоги на всякую хрень