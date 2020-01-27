"Мой адрес не дом и не улица...". Барнаульцев призывают повесить адресные таблички

Власти призывают барнаульцев повесить адресные таблички на стены домов. Это необходимо для успешного проведения Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября 2020 года, сообщает пресс-центр мэрии.

Уточняется, что осенью 2019 года регистраторы Алтайкрайстата не обнаружили адресные таблички на фасадах более чем шести тысяч частных и многоквартирных домов региона.

Как заявляют в краевом Министерстве строительства, с собственниками домов идет активная работа по устранению нарушений. Все таблички должны появиться до 1 сентября 2020 года.

Напомним, по результатам Всероссийской переписи 2020 специалисты планируют получить данные о численности населения, уровне его образования, а также информацию о социально-экономических процессах, происходящих в регионах, городах и селах.