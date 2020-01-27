Петанк, сноуборд и ультрамарафон на 60 км: бизнес Алтая посоревнуется с властью

Первая зимняя межрегиональная спартакиада среди предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса состоится 15-16 февраля 2020 года на территории горнолыжного комплекса "Белокуриха Горная".

К участию в большом спортивном празднике приглашаются предприниматели всех форм собственности. Регистрация открыта до 10 февраля 2020 года на портале мойбизнес22.рф. Допустимо формирование сборных команд от нескольких предприятий. Количество команд от одного предприятия не ограничено.

Планируется участие 35 команд, в том числе уже сформированы команды муниципальных органов власти, команды глав районов края.

В 2020 году на спартакиаду заявлены такие виды спорта как:

сноуборд;

горные лыжи;

биатлон;

лыжи ГТО;

футбол на снегу;

петанк;

"пляжный" волейбол на снегу;

перетягивание каната в валенках;

тюбинг.

Белокурихинский лыжный горный ультрамарафон на 60 км состоится в воскресенье, 16 февраля.

Размещение гостей и спортсменов предполагается на площадках ОА "Белокуриха" (ссылка на бронирование по спеццене на сайте).

Для участников соревнований организовано питание и трансфер по территории курортной зоны и спортивным объектам. Гостям и болельщикам организаторы предлагают насыщенную развлекательную программу, конкурсы, на детской площадке будут работать аниматоры. Согреться и попить травяных чаев можно будет в специально установленных шатрах.

Напомним, зимняя спартакиада – продолжение заложенной в 2019 году традиции спортивных состязаний среди предпринимателей. В мае 2019 года состоялась первая краевая спартакиада, в ней приняли участие 18 команд со всего Алтайского края.

"Фонд сегодня – сосредоточие предпринимательской активности, – отметил директор Фонда МСП Антон Слободчиков. – Семинары, образовательные модули, форсайт-сессии, круглые столы для оперативного решения острых вопросов – лишь часть мероприятий, которые проходят на площадке Центра "Мой бизнес". Мы видим, что нам доверяют, что есть реальные результаты нашей работы. Нередко сами предприниматели выступают инициаторами мероприятий, а это, пожалуй, лучшее подтверждение успешности взаимодействия. Спартакиада – еще один способ функционального нетворкинга, уверен, она станет доброй традицией".

Организаторами зимней межрегиональной спартакиады среди предпринимателей выступили Автономная некоммерческая организация "РФК "На спорте" при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Инициатор проекта – Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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