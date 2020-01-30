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Столичные перспективы. Барнаульский девелопер предлагает квартиры от застройщиков Москвы

, ИА "Амител"
Барнаульцы могут купить жилье, не покидая родной город, и хорошо на этом сэкономить
Фото: remontr99.ru

Фото: remontr99.ru

Почти 80 тыс. жителей Алтайского края уехали из региона за 11 месяцев. 13% из них выбирают другие страны, а 87% "оседают" в разных субъектах страны, подсчитали в "Алтайкрайстате". Официальная статистика не раскрывает данных о том, какие города чаще всего выбирают жители края. А вот риелторы, которые продают квартиры и дома "переселенцев", называют пять главных направлений – Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Новосибирск и Москва. Причем многие готовятся к переезду заранее и покупают жилье. Рассказываем, как выбрать, оформить и приобрести квартиру за тысячу километров от Барнаула и сэкономить деньги.

Был спрос, появилось предложение

Стоимость недвижимости в популярных у жителей Алтайского края городах в несколько раз выше, чем в Барнауле. Так, в Москве цена квадратного метра – 245 тысяч рублей, по данным портала "Росриэлт".

Именно поэтому многие барнаульцы и жители региона выбирают наиболее доступный сегмент жилья – новостройки. Найти, подать документы, задать вопросы застройщику барнаульцы могут и в родном городе.

Сейчас в краевой столице есть компания, которая работает с московскими девелоперами. По словам специалистов фирмы, услуга популярна.

"Мы провели несколько сделок по продаже квартир в Москве и поняли, что спрос на эту недвижимость есть. После изучили рынок, застройщиков, их проекты, предложения рынка и подписали договор о сотрудничестве с крупнейшим застройщиком в Москве – "ЛСР. Недвижимость", – рассказал amic.ru руководитель отдела продаж Иван Бардаков.

Выгодное вложение

Недвижимостью в Москве интересуются барнаульцы в возрасте 45-50 лет, отметил Бардаков. Они приобретают строящиеся квартиры для себя, так как планируют переезжать, или для детей, которые уезжают в столицу учиться. Покупают квартиры в Москве и инвесторы. Им интересна недвижимость для сдачи в аренду. Эксперты говорят, что этот бизнес финансово оправдан, и квартира может окупиться за несколько лет. Правда, для этого важно вложить средства в экономически выгодный проект.

"Прежде чем покупать "долевку", важно разобраться в рынке, в документации, убедиться в качестве жилья. Не всем удобно несколько раз летать в Москву, тратить деньги на билеты и проживание. Отдел продаж "Барнаулкапстрой" может предложить варианты, проверить и оценить юридическую чистоту сделки", – отмечает Иван Бардаков.

ООО ОП "Барнаулкапстрой" – партнер застройщиков Москвы по продаже квартир в новостройках
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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