Пенсионные накопления россиян хотят обложить налогом

Министерство финансов России рассматривает варианты начисления НДФЛ на накопления россиян в гарантированный пенсионный план (ГПП), если они решают забрать всю сумму, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что этот механизм удержит граждан от соблазна обналичить все накопленные деньги и обеспечит их ежемесячными прибавками к основной пенсии.

Ведомство рассматривает два варианта. По одному из них налогом обложат всю сумму, а по другому – только инвестдоход.

Сложности могут возникнуть как в первом случае, так и во втором. Если НДФЛ будет на всю сумму, то у граждан может пропасть желание становиться участниками ГПП.

Если же налог брать только с инвестдохода, то необходимы сложные механизмы его подсчета, так как на какой-то период НПФ может уйти в минус или произойдет смена фонда, что в итоге может привести к проблемам с определением чистого дохода.

"В этом случае людям совершенно необязательно будет выбирать фонды, показывающие высокую доходность, поэтому сами НПФ не будут заинтересованы в инвестировании в более рискованные активы, ограничиваясь консервативными инструментами", – уверен директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

Ранее Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название ГПП. Ключевая особенность предложенной системы финансирования гражданами собственных пенсий – это ее добровольность.

Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса.