Пенсионные накопления россиян хотят обложить налогом

Министерство финансов России рассматривает варианты начисления НДФЛ на накопления россиян в гарантированный пенсионный план (ГПП), если они решают забрать всю сумму, сообщает газета "Известия".
Предполагается, что этот механизм удержит граждан от соблазна обналичить все накопленные деньги и обеспечит их ежемесячными прибавками к основной пенсии.
Ведомство рассматривает два варианта. По одному из них налогом обложат всю сумму, а по другому – только инвестдоход.
Сложности могут возникнуть как в первом случае, так и во втором. Если НДФЛ будет на всю сумму, то у граждан может пропасть желание становиться участниками ГПП.
Если же налог брать только с инвестдохода, то необходимы сложные механизмы его подсчета, так как на какой-то период НПФ может уйти в минус или произойдет смена фонда, что в итоге может привести к проблемам с определением чистого дохода.
"В этом случае людям совершенно необязательно будет выбирать фонды, показывающие высокую доходность, поэтому сами НПФ не будут заинтересованы в инвестировании в более рискованные активы, ограничиваясь консервативными инструментами", – уверен директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.
Ранее Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название ГПП. Ключевая особенность предложенной системы финансирования гражданами собственных пенсий – это ее добровольность.
Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса.
Комментарии
а ничего что это в принципе не конституционно? накопления гражданина это не его доход, это его же личные деньги, и налогом облагаться не могут никаким.
"Предполагается, что этот механизм удержит граждан от соблазна обналичить все накопленные деньги"
И правда, какое право холопы имеют забирать свои же накопленные деньги
Эта ОПГ уже не знает как еще обобрать народ!
обложить всех кто посмел выйти на пенсию/дожить до 60 ти, огромным налогом
Мало того, что пенсионный фонд много лет пользуется нашими пенсионными отчислениями, так ещё с нас же потом хотят поиметь налог за это?
-а накопления воров-депутатов не хотят обложить налогами?
А может их всех ещё и дустом посыпать, ну чтоб вааще хорошо было...
Народ терпил, всё схавает.
27.01.2020 12:35 Sv
а ничего что это в принципе не конституционно?
Так они давно уже забили на конституцию! Вспомни последние указы! Про пенсионный возраст, например.
там совсем умом тронулись, не иначе
кроме матов - ничего
Просто еще раз проверяют на вшивость, прокатит, значит можно и далее нагибать...
совсем страх потеряли.
Правда что в пенсионном фонде есть фонд невостребованных денежных средств, которые предназначаются на выплаты гражданам, но так как эти выплаты заявительного характера, то не все о них знают, а чаще это скрывается пока гражданин об этом сам не узнает? На эти деньги пенсионный фонд и жирует.
У многих высокопоставленных чиновников и их родственников, например у Мишустина, Медведева, Золотова, недвижимость оформлена на РФ, налог на имущество не платится.