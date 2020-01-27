Барнаульца оштрафовали за запуск дрона над зданием Росгвардии

Барнаульская транспортная прокуратура завершила проверку по факту незаконного использования квадрокоптера при проведении видеосъемки в краевой столице.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в октябре 2019 года горожанин запустил беспилотный аппарат над зданием Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что квадрокоптер эксплуатировался без соответствующего разрешения. Хозяина аппарата привлекли к административной ответственности. Мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Как уже сообщал amic.ru, с осени 2019 года владельцы легких беспилотников в России должны ставить летательные аппараты на учет. Речь идет об аппаратах со взлетной массой от 0,250 до 30 килограммов.